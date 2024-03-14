İstanbul'da iftar öncesi metrobüslerde yoğunluk

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.