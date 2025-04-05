İstanbul'da Kartpostallık Sis Manzarası - Son Dakika
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İstanbul'da Kartpostallık Sis Manzarası

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İstanbul'da yoğun sis, simge yapıları kaybettirirken, havadan görüntüler kartpostallık manzaralar sundu.

05.04.2025 11:21
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İstanbul'da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Simge yapılarının yoğun sis arasında kaybolduğu görülürken, havadan çekilen görüntüler kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul genelinde hakim olan yoğun sis havadan görüntülendi. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde, Boğaz'ın diğer yakasına görüş mesafesi düştü. Sis bulutları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısmen kayboldu. Öte yandan, gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde de sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Kartpostallık Sis Manzarası - Son Dakika

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