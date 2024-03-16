İstanbul\'da metrobüs kuyruğuyla denk gelen seçim afişi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Şubat 2024 Döneminde 118 Bin Kişi ve 16 Bin Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda 118 bin 52 kişi ve 16 bin 353 araç üzerinde sorgulama yaptı. Bu süreçte 304 bakaya, 259 aranan şahıs, 27 narkotik madde icrası ve 391 araç için cezai işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, 167 fişek, 10 tabanca, 9 kuru sıkı, 9 av tüfeği ve 106 adet bıçak ele geçirildi.