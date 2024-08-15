İstanbul'da sıcak hava turistleri şemsiye ile gezdirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da sıcak hava turistleri şemsiye ile gezdirdi

İstanbul'da etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle turistler Taksim Meydanı'nda şemsiye ile gezmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise Gezi Parkı'nda serinlemeyi tercih etti.

15.08.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sıcak hava bunaltırken turistler Taksim'de şemsiye ile gezdi

İstanbul'da sıcaklıklar etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sıcaklıklara karşı bazı vatandaşlar gölgelerde serinlerken, Taksim Meydanı'nı görmeye gelen turistler şemsiye ile gezmeyi tercih etti.

Uzmanlar, sıcaklıklara karşı uyarırken Türkiye'nin eyyam-ı bahur adı verilen Afrika sıcaklarının etkisi altına gireceği belirtilmişti. İstanbul'da sıcaklık bunaltırken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Şemsiye ile gezen turistler kameraya yansırken, bazı vatandaşlar Gezi Parkı'nda uzanarak serinlenmeyi tercih etti. Taksim Meydanı'nda bulunan kuşların ve bir köpeğin ise Gezi Parkı'ndaki su havuzu içerisine girerek serinlediği görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Hava Durumu, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da sıcak hava turistleri şemsiye ile gezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 00:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sıcak hava turistleri şemsiye ile gezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement