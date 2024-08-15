İstanbul'da sıcak hava turistleri şemsiye ile gezdirdi

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İstanbul'da sıcak hava bunaltırken turistler Taksim'de şemsiye ile gezdi

İstanbul'da sıcaklıklar etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sıcaklıklara karşı bazı vatandaşlar gölgelerde serinlerken, Taksim Meydanı'nı görmeye gelen turistler şemsiye ile gezmeyi tercih etti.

Uzmanlar, sıcaklıklara karşı uyarırken Türkiye'nin eyyam-ı bahur adı verilen Afrika sıcaklarının etkisi altına gireceği belirtilmişti. İstanbul'da sıcaklık bunaltırken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Şemsiye ile gezen turistler kameraya yansırken, bazı vatandaşlar Gezi Parkı'nda uzanarak serinlenmeyi tercih etti. Taksim Meydanı'nda bulunan kuşların ve bir köpeğin ise Gezi Parkı'ndaki su havuzu içerisine girerek serinlediği görüldü.