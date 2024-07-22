İstanbul Havalimanı pistlerinde aşırı sıcakta görsel dalgalanmalar oluştu

Aşırı sıcakta İstanbul Havalimanı pistlerindeki görsel dalgalanmalar oluştu
İSTANBUL - İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini artırırken İstanbul Havalimanı pistleri işte böyle görüntülendi. Sıcak havanın pistlerde oluşturduğu görsel dalgalanma kameralara yansıdı.
İstanbul'da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor. Kent genelinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaklık artmaya başlayınca İstanbul Havalimanı pistlerinde sıcak havanın etkisiyle görsel dalgalanmalar oluştu. Görsel dalgalanma kamera ile görüntülendi.
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