İstanbul Valisi Davut Gül, ormanda çocuklarla birlikte çöp topladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, ormanda çocuklarla birlikte çöp topladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, çocuklarla bir araya gelerek ormandan çöp topladı. Etkinlikte, ormanın içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında bulunan çöpler temizlendi ve yangının büyümesini önlemek adına ağaçların dalları budandı. Vali Gül, çocuklara çöp toplamanın ve ormanlara sahip çıkmanın önemini anlattı.

03.05.2024 19:01
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İstanbul Valisi Davut Gül, ormanda çocuklarla birlikte çöp topladı

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak adına başlatılan 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül, çocuklarla bir araya gelerek ormandan çöp topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına Türkiye genelinde 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İstanbul Valisi Davut Gül, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek çöp topladı. Mahalle sakinleriyle, sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte ormanın içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında bulunan çöpler ve yangına sebep olabilecek materyaller temizlendi. Yangının büyümesini önlemek adına ormandaki ağaçların dalları budandı. Vali Gül, etkinlikte çocuklara çöp toplamanın ve ormanlara sahip çıkmanın önemini anlattı. Öte yandan Gül, program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Çöplerimizi çöp kutusuna atalım"

Etkinliğe katılan Çınar Özdemir, "Bugün burada doğaya atılan çöplerimizi topladık ve doğayı temiz tuttuk. Vali Bey çöplerimizi doğaya ve hiç bir yere atmamamızı söyledi. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Doğaya cam attığımızda güneşten dolayı yanıp orman yangınları oluşabiliyor. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım" dedi.

"Doğamızı temiz tutalım"

Doğayı kirletmemek gerektiğini söyleyen Emir Özdemir ise, "Bugün burada doğaya atılan çöpleri temizledik. Vali Bey ile çöpleri, çöp poşetlerine attık. Yerdeki kumaşları çöp kutusuna attık. Çok verimli bir etkinlikti. Biz onları toplamasaydık orman yangınları çıkabilirdi. Vali Bey piknik yaptıktan sonra çöplerimizi çöp kutusuna atmayı, yere çöp atmamayı söyledi. Yerlere çöp atmayalım. Doğamızı temiz tutalım, temiz nefes alalım" şeklinde konuştu.

"Doğada bir sürü çöp var"

Camların orman yangınlarına sebep olacağını dile getiren Mehmet Çınar Öz ise, "Doğaya atılan çöpleri topladım. Ne kadar toplasak da doğada bir sürü çöp var. Herkesten çöplerini çöpe atmalarını rica ediyorum. Vali Bey özellikle camların yangın çıkarabileceğini söyledi. Güneşten gelen ışınlar camı ısıtıp otları yakınca, orman yangınlarına sebep olduğu için çöpleri, çöpe atmamamızı söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çevre, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul Valisi Davut Gül, ormanda çocuklarla birlikte çöp topladı - Son Dakika

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