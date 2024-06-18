Genel

İstanbullular Riva'ya akın etti, trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, Beykoz Riva'ya akın etti. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Beykoz Riva'ya akın etti. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize giderken, bazıları ise gezmek için Beykoz'a gitti. Riva yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.