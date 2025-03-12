İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Bağcılar'da Coşkuyla Kutlandı

İstiklal Marşı'nın 104. yılı Bağcılar'da düzenlenen etkinlikle kutlandı

İSTANBUL - İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılında Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve Taceddin Dergahı'nda etkinlikler düzenledi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy müzesi ve orijinalinin birebir aynısı olan Taceddin dergahında çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ersoy'un hayatı ve mücadelesini anlatan tiyatro gösterimi ve canlandırmalar gerçekleştirdi. Etkinliklere ilçede bulunan öğrenciler katılırken gerçekleştirilen canlandırmalar büyük ilgiyle izlendi.

Bugün çok güzel duygular hissettim

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencisi Eda Nur Daldaban, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın yazarıdır bizim için önemli birisidir ben bugün buraya geldiğimde çok güzel şeyler hissettim zaten burayı daha önce de gezme fırsatım olmuştu" dedi.

"Mehmet Akif Ersoy'u çok seviyorum"

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u çok sevdiğini belirten ilkokul öğrencisi Enes Miraç Araz, "İstiklal Marşı'nı yazmış yazarımızdır tüm dünyanın en iyi marşını yazmıştır mecliste dört kez okumuş ve ayakta alkışlanmış bir marştır Bugün burada olmak güzel bir duygu daha önce kitabını okumuştum ben Mehmet Akif Ersoy'u çok seviyorum" diye konuştu.

"Biz Mehmet Akif'i tam tanımıyormuşuz"

Etkinlikte çocuklara Mehmet Akif' i canlandıran tiyatro oyuncusu Muhammad Kantekin, "Ben Mehmet Akif Ersoy'u ilk başta tanımadığım fark ettim bu işe başladıktan sonra aslında ben Mehmet Akif'i tanıma fırsatım oldu ben de burada öğrendim bizim yaptığımız çok büyük bir ayıpmış biz Mehmet Akif Ersoy'u yeterince tanımıyormuşuz sadece istiklal Marşımızın yazarı olarak biliyormuşuz bu beni çok üzdü Çocuklar burada çok eğleniyor küçük çocuklara karşı Mehmet Akif nasıl torunlarına davranıyorsa ben de onlara öyle davranmaya çalışıyorum yetişkin lise öğrencileri geldiğinde ise onlara Asım'ın nesli diye sesleniyorum çünkü Mehmet Akif'in yarattığı Asım karakteri vatansever bir karakterdi Allah bu milleti bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyorum" dedi.