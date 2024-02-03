İstiridye kabuklarını sanata dönüştürüyor
Sedef kakma sanatçısı Sedat Erdem'in istiridye kabuğundan yaptığı eserleri yoğun ilgi görüyor
KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan sedef kakma sanatçısı Sedat Erdem'in istiridye kabuğundan yaptığı eserler büyük ilgi görüyor.
Mimar Sinan'ın mimarlığa başladığı sedef kakma sanatını uzun yıllar icra eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem, bu sanatın hammaddesi olan istiridyeyi de sanata dönüştürdü. Büyük bir sabırla istiridyeyi keserek üzerine çeşitli motifler işleyen Erdem'in eserleri, yoğun ilgi görüyor. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Erdem, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem, "Uzun yıllar kendi sektörümde çalışırken kendim klasik İslam sanatlarıyla ilgili araştırmalar yaptım. Daha sonra yaptığım bu sanat bir hobiye dönüştü. Sedef kakma sanatıyla ilgili araştırmalar yaptım ve çeşitli hocaların eşliğinde çalışmalarda bulundum. Daha sonra bu hobi ben de bir sanata döndü. 35-40 yıldır da bu sanatı icra ediyorum. Uzun yıllar çalıştıktan sonra Kültür Bakanlığı sedef kakma sanatçısı oldum. Daha sonra sedef kakma sanatında kullandığımız ham madde olan istiridye benim ilgimi çekti. Hiç adı belli olmayan istiridye kesme sanatıyla uğraşmaya başladım. Kabuklarla çeşitli eserler çıkarttım" ifadelerini kullandı.
Bu sanatı gelecek nesillere bırakmak istediğini söyleyen Erdem, "Yalnız başıma uğraşıyorum. Ben isterim ki, bu sanatı gelecek nesillerimize kültürel bir miras olarak bırakalım. Bu çok zor ve zahmetli bir sanat olduğu için çocuklarımız çok ilgi gösteremiyorlar. Sabır işi olduğu için sabredemiyorlar. Umarım talebelerimi yetiştiririm ve bizden sonra kıymetli eserleri ülkemize ve devletimize hediye ederler. Çok zor ama zor diye bir şey yok. İnsan yeter ki aşkla isteyerek yapsın. Zor olan hiçbir şey yok. Yalnız sabır, sebat, sonunda da selamet geliyor. Bu sanatı yapmak için çeşitli sanatları da bilmeniz gerekiyor. Ahşap sanatını bilmeniz gerekiyor. Mimarlığı ve çizimleri bilmeniz lazım. Bizler Mimar Sinan'ın torunuyuz. Mimar Sinan mimarlığa sedef Kakma sanatıyla başlamış. Abdülhamit Han'ın sarayında halen sedef kakma atölyesi var. Sedef kakma sanatıyla başladıktan sonra diğer sanatlarda iç içe olduğu için hepsini icra edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › Genel › İstiridye kabuklarını sanata dönüştürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?