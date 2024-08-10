İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden 93 emekçi işten çıkarıldı - Son Dakika
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Genel

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden 93 emekçi işten çıkarıldı

İzmir'de Kemalpaşa ve Çiğli belediyelerinin ardından Karşıyaka Belediyesi de 93 emekçiyi işten çıkardı. İşçi kıyımı tepkilere neden olurken, işçiler eylem yapma kararı aldı.

10.08.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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İzmir'de emekçi kıyımının yeni adresi Karşıyaka Belediyesi

Karşıyaka Belediyesi 93 emekçiyi işten çıkardı

İZMİR - İzmir'de, Kemalpaşa ve Çiğli belediyelerinin ardından bir işçi kıyımı da Karşıyaka Belediyesinden geldi. Belediye tarafından aralarında 20 yıllık personellerin de olduğu toplamda 93 emekçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa ve Çiğli belediyeleri, kısa mesaj yoluyla emekçileri işten çıkarmıştı. Kemalpaşa Belediyesinde 127 işçi, Çiğli Belediyesinde ise 147 işçi, iş haklarının sona erdirilmesiyle işsiz kalmanın şokunu yaşamış, ardından bir araya gelen işçiler belediyelerin önünde eylem yapmıştı.

Kısa mesajla işlerinden oldular

Kentte, emekçilerin işsiz kalması tepkiyle karşılanırken, bir emekçi kıyımı da Karşıyaka Belediyesinde meydana geldi. Belediye tarafından, Karşıyaka Kent A.Ş., bünyesinde görevli aralarında 20 yıllık personellerin de olduğu toplamda 93 emekçi, dün, cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile işten çıkarıldı. İş haklarının sona erdirildiğini öğrenen işçiler ise belediye önünde toplanarak eylem yaptı.

Öte yandan, İzmir'in çeşitli belediyelerinden işten çıkarılan tüm işçilerin pazartesi günü bir araya gelerek Karşıyaka Belediyesi önünde büyük bir eylem başlatacakları öne sürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden 93 emekçi işten çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nden 93 emekçi işten çıkarıldı - Son Dakika
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