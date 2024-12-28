İzmir'in Yüksek Kesimleri Karla Beyaza Büründü - Son Dakika
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Genel

İzmir'in Yüksek Kesimleri Karla Beyaza Büründü

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

28.12.2024 23:04
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İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

İzmir'de kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu

İZMİR - İzmir'in yüksek kesimleri, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Kar nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalar da olurken, vatandaşlar beyaz örtünün keyfini çıkarttı.

İzmir'de sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle İzmir'i Manisa'ya bağlayan yolda iş makineleri yolda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken, özellikle Bornova'ya bağlı Beşyol Mahallesi'nde ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkarttı. Yoldaki kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım zaman zaman aksarken, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

ATV aracı ile karda dolaşan Uğur Karadağ, "Çok eğlenceli, çok keyifli. Yakaköy tarafında oturuyorum ve sabah uyandığımda her yerin bembeyaz olduğunu gördüm. ATV ile kar yağan yerlerde dolaşmak istedim" dedi. Çocuklarla birlikte karın keyfini çıkaran Arslan ailesi de kar topu oynadı. Baba Sadık Arslan, "İzmir Bornova'da oturuyoruz. Bu mevsim İzmir'in ilk karı galiba. Çocuklar da her zaman göremiyor tabi kar yağışını. Şimdilik kar topu oynuyoruz, bakalım kardan adam yapabilecek miyiz" dedi. Anne Sevgi Arslan ise, "Evimize yağmıyor diye Beşyol köyüne geldik. Karı çok seviyoruz her zaman göremediğimiz için. Çocuklarımız için geldik" dedi. Kar topu oynayan çocuklar da üşüdüklerini söylerken kar gördükleri için çok sevindiklerini söylediler.

Ukraynalılar memleket havası için Beşyol'a geldi

Aslen Ukraynalı olan bir çift ise, soğuk havasıyla ünlü memleketlerinin havasını almak için Beşyol Mahallesi'ne geldi. Maksim Dotsenko, "İzmir'de yaşayan Ukraynalılarız. Kar yağışını görünce çocukluğumuzu, memleketimizi hatırladık. Burada kar topu oynayıp eğleniyoruz" dedi. Yuliya Mikitenko ise "Memleketim gibi hissettim. Memleket hasretini gideriyoruz" dedi.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltacağı, yüksek kesimlerde ise sabah saatlerine kadar aralıklı devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'in Yüksek Kesimleri Karla Beyaza Büründü - Son Dakika

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