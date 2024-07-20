İzmirli Dağcılar Ekipmansız Türkiye'nin En Yüksek İkinci Zirvesine Tırmandı - Son Dakika
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İzmirli Dağcılar Ekipmansız Türkiye'nin En Yüksek İkinci Zirvesine Tırmandı

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İzmirli 6 kişilik dağcı grubu, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne ekipmansız bir şekilde başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 6 dağcı, kar ve buz kayalarının bulunduğu bölgede 14 Temmuz gününde yaklaşık 7 saat süren bir tırmanış gerçekleştirdi.

20.07.2024 12:52
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İzmirli dağcılar Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine ekipmansız tırmandı

İZMİR - İzmirli 6 kişilik dağcı grup, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne, ekipmansız başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

İzmir Ekstrem Dağcılık ekibi, Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağının Reşko Zirvesi'ne tırmandı. 6 dağcı, ilk olarak 2 bin metre yükseklikteki Serpel Yaylası'ndan 20 kiloluk kamp yükü ile bin metre irtifa alarak kamp alanına vardı. Daha sonra sabah 4.30 sıralarında zirve yürüyüşüne başladı. 6 dağcının yer yer kar ve buz kayalarının bulunduğu bölgede 14 Temmuz gününde ekipmansız olarak yaptığı tırmanış, yaklaşık 7 saat sürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmirli Dağcılar Ekipmansız Türkiye'nin En Yüksek İkinci Zirvesine Tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirli Dağcılar Ekipmansız Türkiye'nin En Yüksek İkinci Zirvesine Tırmandı - Son Dakika
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