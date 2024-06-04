Jandarmanın kuruluş yılını gemi enkazına dalarak kutladılar - Son Dakika
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Genel

Jandarmanın kuruluş yılını gemi enkazına dalarak kutladılar

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü için Marmara Denizi'nde batık bir gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Jandarma ekipleri, karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirtti.

04.06.2024 15:03
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Jandarmanın kuruluş yılını gemi enkazına dalarak kutladılar

Tekirdağ Jandarması, gemi enkazına daldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri Marmara denizi açıklarında 18 metrede batık bulunan gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri Şarköy ilçesinde Marmara denizi açıklarında 18 metrede batık bulunan gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Karada denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekiplerinin jandarma teşkilatının 185'inci yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirdiği etkinlik; dosta güven düşmana korku verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Jandarmanın kuruluş yılını gemi enkazına dalarak kutladılar - Son Dakika

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