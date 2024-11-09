Jandarma Tarım Fuarı'nda Bilgilendirdi

Genel

Bu fuarda firmaların yanı sıra jandarma da yer aldı

Ekipler kadına yönelik şiddet ve trafik kazalarına karşı katılımcıları bilgilendirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6'ncısı gerçekleştirilen Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES tanıtımı yaparak, trafik kazalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Fuarda bu kez firmaların yanı sıra Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerde yer aldı. Fuar alanında trafik timleri tarafından katılımcılara trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES tanıtımı yaptı.