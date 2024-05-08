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Jandarma ve polisten bilinçlendirme yarışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Trafik Haftasında jandarma ve polis, vatandaşa yönelik bilinçlendirme çalışması yaparak bu hafta adeta yarışa girdi.

Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde çeşitli etkinliklerle düzenlenen Trafik Haftası Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekiplerince çeşitli etkinlikler düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de polis ve jandarma trafik şube ekiplerince stant açılarak vatandaşa yönelik broşürlü bilinçlendirme çalışması yapıldı. Açılan stantlarda Trafik Şubenin kullandığı teçhizatlar da sergilenerek vatandaşa tanıtıldı. Alanda kurulan parkurlarda çocuklar jandarma ekiplerinin gözetiminde oyuncak arabalara bindi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin'de jandarma trafik şubenin standını ziyaret etti.

Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri kent meydanında da denetim yaparak durdurulan araçların sürücülerine yönelik broşürlü bilgilendirme yaptı.