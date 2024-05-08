Jandarma ve polisten bilinçlendirme yarışı - Son Dakika
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Genel

Jandarma ve polisten bilinçlendirme yarışı

Tekirdağ'da Trafik Haftası kapsamında jandarma ve polis, vatandaşları bilinçlendirmek için yarıştı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri, çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşlara broşürlerle bilgilendirme yaptı. Ayrıca çocuklar için oyuncak araba parkurları oluşturuldu ve jandarma ekipleri gözetiminde eğlenceli bir gün geçirildi.

08.05.2024 20:36
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Jandarma ve polisten bilinçlendirme yarışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Trafik Haftasında jandarma ve polis, vatandaşa yönelik bilinçlendirme çalışması yaparak bu hafta adeta yarışa girdi.

Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde çeşitli etkinliklerle düzenlenen Trafik Haftası Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekiplerince çeşitli etkinlikler düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de polis ve jandarma trafik şube ekiplerince stant açılarak vatandaşa yönelik broşürlü bilinçlendirme çalışması yapıldı. Açılan stantlarda Trafik Şubenin kullandığı teçhizatlar da sergilenerek vatandaşa tanıtıldı. Alanda kurulan parkurlarda çocuklar jandarma ekiplerinin gözetiminde oyuncak arabalara bindi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin'de jandarma trafik şubenin standını ziyaret etti.

Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri kent meydanında da denetim yaparak durdurulan araçların sürücülerine yönelik broşürlü bilgilendirme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Jandarma ve polisten bilinçlendirme yarışı - Son Dakika

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