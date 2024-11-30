Kaan Taşkın'a Yılın Çevre Muhabiri Ödülü

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İHA muhabirine ödül

ANKARA - Global Avengers Awards 2024 ödülleri töreninde İhlas Haber Ajansı muhabiri Kaan Taşkın, "Yılın Çevre Muhabiri" ödülüne layık görüldü.

Avengers.co tarafından düzenlenen törenle Global Avengers Awards 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Törende İHA muhabiri Kaan Taşkın, "Yılın Çevre ve Tarım Muhabiri" ödülünü aldı. Törene katılamayan Taşkın'ın yerine ödülü İHA muhabiri Fazlı Çolak aldı.