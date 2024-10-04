Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Başlıyor - Son Dakika
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Genel

Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Başlıyor

Bakan Göktaş, TÜİK ile kadına yönelik şiddet araştırması için saha çalışmalarına başlayacak.

04.10.2024 23:52
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Bakan Göktaş: "Önümüzdeki ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatıyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024" projesi çerçevesinde gelecek ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatacaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, Danıştay Eğitim Tesislerinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı'na katıldı.

İlgili kamu ve kamu kuruluşlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Göktaş, küresel bir sorun haline gelen kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla can yakıcı bir durum haline geldiğini belirterek, "Tüm bu boyutlarını göz önünde bulundurarak bu sorunla mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesiyle büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak başta kadın ve çocuklar olmak üzere şiddet mağduru her bir vatandaşın yeniden hayata tutunması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Göktaş, "Bu çerçevede kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılabilmesi için çeşitli destek programları sunuyoruz" diye konuştu.

Yapılan araştırmalar doğrultusunda şiddet davranışı üzerinde etkili olan birçok faktörün mevcut olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bilimsel bulgular, çok boyutlu karmaşık yapıya sahip bu sorunun çözümü için çok katmanlı, çok faktörlü ve çok taraflı bir yaklaşım gerektiğine işaret ediyor. Bütüncül bir anlayış içerisinde bu faktörlerin her birinin hassasiyetle ele alınması, kadına yönelik şiddetin kök nedenlerinin anlaşılması ve ortadan kaldırılması için elzem. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu kök nedenlerden önemli bir tanesi de 'bağımlılık'" açıklamasında bulundu.

Komite üyeleriyle kadına yönelik şiddetle mücadelede veri ve istatistik konusunu sistematik bir şekilde ele alma hususunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bugüne yürüttüğümüz teknik çalışmalarla resmi verilerin üretimi ve paylaşımına ilişkin bir yol haritası belirledik. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki temel idari kayıt verilerinin Resmi İstatistik Programına eklenmesi için gerekli girişimleri başlattık. Envanter oluşturma, veri kimliği ve kalitesi ile kapsamlı bir veri hazırlığı için bir çalışma planı hazırladık. Belirlenen yol haritası ve çalışma planı doğrultusunda komitemizin, önümüzdeki dönemde sorumluluk alanları kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüteceğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu süreçte "Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modelinin Geliştirilmesi" ve "İhtisaslaşmış Kadın Konukevlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi" adlı iki projeyi dün itibarıyla yayımladıklarına vurgu yaparak, "TÜBİTAK ile iş birliği içinde yürüteceğimiz bu iki projeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bütüncül bir şekilde ele alarak veriye dayalı bir hizmet anlayışı geliştireceğiz. Bu iki projeyle aynı zamanda bilimsel bilgiyle harmanlanmış politika ve hizmet üretme noktasında önemli çıktılar elde edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz 15 Kasım'a kadar projelere başvuruda bulunabilecekler" dedi.

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024" projesi çerçevesinde gelecek ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatacaklarını kaydeden Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumsal farkındalığın artırılmasının, her zaman önemli bir dönüştürücü güç olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede çeşitli kurumlarla iş birliğimizi güçlendirerek faaliyetlerimizi zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medyanın dönüştürücü gücünü göz önünde bulundurarak 14 Ekim'de bir toplantı gerçekleştireceğiz. 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı' ile medyada kadın temsilinin güçlendirilmesi, kullanılan dil ve şiddet konularında farkındalığın arttırılmasını hedefliyoruz.

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Kadın, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Başlıyor - Son Dakika

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