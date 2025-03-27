Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii Doldu - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii Doldu

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İstanbul'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni Büyük Çamlıca Camii'nde dualarla idrak etti.

27.03.2025 01:48
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Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii doldu taştı

İSTANBUL - İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Kadir Gecesi ülkenin dört bir yanında coşku ve huşu içinde idrak edilirken, İstanbul'da da sembol noktalardan biri olan Büyük Çamlıca Camii cemaatle doldu taştı. Akşam ezanından önce camiye akın eden vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra camiye girdi. Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan vatandaşın geldiği Büyük Çamlıca Camii'nde dualara hep beraber 'amin' denildi.

Ezanının okunmasının ardından yatsı ve teravih namazı kılındı. Öte yandan, caminin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluştu. Caminin dijital mahyalarında Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camii Doldu - Son Dakika

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