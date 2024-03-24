Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

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Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.

24.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta oyuncunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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