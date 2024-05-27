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Kağıthane'de ata sporu yağlı güreş müsabakaları düzenlendi

İSTANBUL - Ata sporu yağlı güreş, Kağıthane Belediyesi'nin 31. kez düzenlediği etkinlikte yaşatıldı. Bu seneki Kağıthane yağlı güreş etkinliklerinin başpehlivanı Mustafa Taş oldu.

Kağıthane Belediyesi'nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında bu yıl 31.'si düzenlediği yağlı güreş etkinlikleri Hasbahçe'de gerçekleştirildi. Müsabakalarda federasyona kayıtlı 700'e yakın sporcu mücadele etti. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin İstanbul'daki alternatifi olan Kağıthane Yağlı Güreşleri her yaştan sporcuyu ve İsmail Balaban, Turan Balaban, Recep Kara, Mustafa Taş, Abdullah Güngör gibi Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarını misafir ederken, İstanbullulara da unutulmaz bir gün yaşattı. Kıran kırana geçen güreşlerin sonunda Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan finale kalmayı başardı. Finalde Taş, rakibi Gümüşalan'ı yenerek 31. Kağıthane Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu. Mustafa Taş başpehlivanlık kupasını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı. Kağıthane Yağlı Güreşlerinde bu sene Hüseyin Gümüşalan ikinci olurken Ünal Karaman ve Feyzullah Aktürk üçüncülüğü birlikte paylaştı.

"Türkiye'nin en iyi başpehlivanları peşrev çekiyorlar"

30 yıldan beri bu güreşleri vatandaşlarla bir araya getirdiklerini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün Kağıthanemizde ata sporumuzu, yağlı güreşimizi yaşatıyoruz. Şu an Türkiye'nin en iyi başpehlivanları peşrev çekiyorlar. Burada İstanbullularda ata sporumuzu izlemiş oluyorlar. Ata sporumuzu yaşattığımız zaman geçmişle geleceği de birleştirmiş oluyoruz. 600 yıldan beri bu güreşlerimiz devam ediyor. Biz de Kağıthane Belediyesi olarak 30 yıldan beri bu güreşlerimizi vatandaşlarımızla bir araya getirmiş oluyoruz" dedi.

"Kırkpınar'dan önce yapılan önemli bir organizasyon"

Yağlı güreş sezonunun başladığını söyleyen Başpehlivan İsmail Balaban, "Yağlı güreş sezonumuz başladı. Bugün de Kağıthane Er Meydanı'ndayız. Özellikle Kırkpınar'dan önce yapılan önemli bir organizasyon. Çünkü Edirne Kırkpınar Güreşleri, yağlı güreşlerin olimpiyatı. Burada Kırkpınar'dan önce rakiplerimizi deniyoruz ve kıran kırana müsabakalar yapılıyor. Seyircilerimiz de sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Bu organizasyonda emeği geçen Kağıthane Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar'ı aratmayan bir ortam var şu an burada"

Kırkpınar'a çok az bir zaman kaldığını söyleyen Başpehlivan Erkan Ertan, "Sadabat Er Meydanı'ndayız. Birazdan Başpehlivanlar olarak soyunacağız. Kırkpınar'a çok az bir zaman kaldı. Burada herkes birbirini deniyor. Hava da güzel burada genelde yağmur yağardı ama Kırkpınar'ı aratmayan bir ortam var şu an burada" dedi.

"12 yaşından beri bu sporla uğraşıyorum"

100'den fazla çırağının olduğunu söyleyen Başpehlivan Kaan Kaya, "Ben 12 yaşından beri bu sporla uğraşıyorum. Şimdi çıraklarım var 100'den fazla çırağım var. Bugün Kağıthane Er Meydanı'na geldik. Burada kıran kırana mücadeleler olacak. Kendimizi deneyeceğiz. Buradan herkese sakatlıksız müsabakalar ve başarılar diliyorum" diye konuştu.