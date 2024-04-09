Kağıthane'de çıkan çatışmada 2 kişi öldü, görgü tanıkları konuştu

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Kağıthane'de 2 kişinin öldüğü çatışmada olayın görgü tanıkları konuştu

"Bunlar daha dün akşam beraber yemek yiyen insanlardı, çok samimi arkadaşlardı"

İSTANBUL - Kağıthane'de çıkan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 2 kişinin de yarandığı olayda görgü tanıkları konuştu. Olay yerine geldiğinde M.A.'nın hastaneye kaldırıldığını söyleyen yakını Ferman Solaçan, "Bunlar arkadaştı. İkisi de Diyarbakırlı. Yıllardır aynı mahallede yaşayan insanlardı. Bunlar daha dün akşam beraber yemek yiyen insanlardı. Çok samimi arkadaşlardı" dedi.

Kağıthane'de saat 21.00'de meydana gelen silahlı çatışmada iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup caddede karşılaşıp tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, silahlarını çıkarıp husumetlilerine ateş etmeye başlamıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmiş, hastaneye kaldırılan O.Y. ve M.A. hayatını kaybetmiş, H.Y.'nin ağır yaralı S.Y.'nin ise yaralı olduğu öğrenilmişti.

Hayatını kaybedenlerin yakınları konuştu

2 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda hayatını kaybeden M.A. ve O.Y.'ın yakınları silahlı çatışmanın yaşandığı o anları ve sonrasını anlattı. Yakınları, kavgaya karışanların çok yakın arkadaş olduklarını söyledi.

"Beraber yemek yiyen insanlardı"

Olay yerine geldiğinde M.A.'nın hastaneye kaldırıldığını söyleyen yakını Ferman Solaçan, "Bunlar arkadaştı. İkisi de Diyarbakırlı. Yıllardır aynı mahallede yaşayan insanlardı. Bunlar daha dün akşam beraber yemek yiyen insanlardı. Kimi uyuşturucu diyor kimi de husumetli diyor. Aralarında böyle bir şey kesinlikle yok. Samimi söylüyorum. Ölen çocuğun biri zaten kuryeci tesadüfen kurşuna denk geliyor. Artık aralarında ne geçiyorsa. Birbirlerine bir şeyler söyleyince tartışma çıkıyor tartışma da ölüme neden oluyor. Çok samimi arkadaşlardı. Beraber yemek yediklerini gördüm. Hayatını kaybeden Mehmet, inşaat işinde çalışıyordu. Ben olay yerine sonradan geldim. Geldiğimde hastaneye kaldırılmıştı. Saat 01.30 civarı ölüm haberini aldık. Ondan sonra Adli Tıpa götürüldü. Cenazesini Diyarbakır'a götüreceğiz" dedi.

"Bir düşmanlıkları yoktu"

Hayatını kaybeden kişilerin mahalleden arkadaşı olduğunu söyleyen Can Yılmaz, "M.A inşaat işiyle uğraşıyordu. Kavgayla işle bir ilgisi yoktu. Tesadüfen oldu. Herhalde olayı ayırmak, husumeti durdurmak için oradaydı. Ona da bir mermi isabet etmiş. Çok üzgünüz bu durumdan. Ayrıca bir kişi de orada hayatını kaybetti. Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Bu insanlar birlikte oturup kalkan insanlardı. Bir düşmanlıkları yoktu şimdiye kadar. Son dakika nasıl bir husumet oldu birbirine girdiler biz de olayı tam olarak bilmiyoruz. Yalnızca iki kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ben silah silah seslerini duyunca kahveden çıktım. Buraya geldiğimde O.Y.'nin yerde yattığını gördüm. Kafasından vurulmuştu. M.A.'i de direkt araca bindirip hastaneye gönderdik. Hastaneye kötü haberi duyunca da hepimiz kahrolduk. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.