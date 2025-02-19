Kağıthane'de İETT Otobüsü Kaydı

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Kağıthane'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda İETT Otobüsü kayarak ilerledi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle kayarak ilerleyen İETT Özel Halk otobüsünün ilerlediği o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı beraberinde olumsuzları da getirdi. Kağıthane'de etkili olan yağışı nedeniyle İETT Özel Halk otobüsü kaymaya başladı. Otobüsün güçlükle ilerlediği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.