Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı - Son Dakika
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Genel

Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı

Kağıthane\'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa otoparka girdi. Dakikalarca sahibiyle köşe kapmaca oynayan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı. Uyutucu iğne ile bayıltılan boğa güçlükle ele geçirildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

16.06.2024 10:09
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Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı

Uyutucu iğne ile bayıltılan boğa güçlükle ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa otoparka girdi. Dakikalarca sahibiyle köşe kapmaca oynayan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı. Uyutucu iğne ile bayıltılan boğa güçlükle ele geçirildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramının ilk gününde yine sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı. Kağıthane Yeşil Vadi Hayvan Pazarı'ndan kalan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğa, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otoparka girdi.

Boğa ekiplerine köşe kapmaca oynadı

Sahibinin peşinden geldiği boğa, bir türlü sakinleşmeyince devreye belediyeye bağlı uzman ekipler ve veterinerler girdi. Ekiplerle adeta köşe kapmaca oynayan boğa, zor anlar yaşattı. Saatlerce direnen boğa, sakinleştirici iğne ile etkisiz hale getirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı - Son Dakika
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