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Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: " Memur, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyor"

ANKARA - Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Memur, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyor" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta "Büyük Devlet Memurları Mitingi" düzenlendi. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, memurların artık hak ettiğini alması gerektiğini ifade ederek, "Memur, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyor. Devlet büyüklerimizden ricamız bu meydandaki memurların tepkisi görün, memurların istediği şartlarda, durumlarda isteklerimizin bir an evvel yerine getirilmesidir. Memur kirasını rahatça ödeyebilmeli. Memurlar emekli olduğu halde emekli maaşlarıyla geçinemiyorlar, ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. Bizler bundan sonra gelecek arkadaşlarımızın yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.

"Devlet memurları 15 yıldır sürekli eriyen bir noktada"

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel, yıllardır sıfır zam aldıklarını belirterek, "Yetkili parti sendikaları maalesef bu sıfır zammı engelleyecek ve önüne geçecek bir motivasyon kaynağı ortaya koyamıyor. Bir miting ve eylem yapamıyor. Bu nedenle dolayı devlet memurları 15 yıldır sürekli eriyen bir noktada. Bu isyanı dile getirmek için buradayız" dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıkgöz, aşçıların hepsinin aynı pozisyonda çalıştığını belirterek, aşçılık için kademeler ve pozisyonlar getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması söz verildi bugüne kadar yerine getirilmedi"

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Bugün yoksulluk sınırının neredeyse yarısında ücret alan kamu çalışanlarının feryadını dile getirmek üzere bu mitingi düzenledik" diye konuşarak, "81 ilden temsilcilerimiz, üyelerimiz buraya geldi. 3600 ek gösterge söz verilmiştir ancak bugüne kadar yerine getirilmedi. Adaletsizlik giderilmedi. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması söz verildi bugüne kadar yerine getirilmedi" ifadesini kullandı.