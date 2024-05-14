Kamu çalışanlarının eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi başlıyor - Son Dakika
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Genel

Kamu çalışanlarının eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini blokzincir teknolojisinden faydalanarak dönüştürecek. Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimler ile sunulan sertifikalar, e-Devlet üzerinden de erişilebilecek ve doğrulanabilecektir. Bu gelişme ile Türkiye'nin yetenek yönetimi alanında öncülük eden bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.

14.05.2024 22:38
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Kamu çalışanlarının eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi başlıyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini blokzincir teknolojisinden faydalanarak dönüştürecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, "Uzaktan Eğitim Kapısı"nda 2020 yılından itibaren 3 milyona yakın kamu çalışanının en az bir defa eğitim aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Uzaktan Eğitim Kapısı"nın Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda da örnek 'platform' olarak gösterildiği de belirtildi.

"Uzaktan Eğitim Kapısı"nda yetkinliklerin sertifikalandırılmasında blokzincir teknolojisine geçişin ilk adım olarak değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimler ile sunulan 20 milyonu aşkın sertifikaya, Platform'a ek olarak artık e-Devlet üzerinden de erişilebilecektir. Sertifikalar, üzerinde yer alan karekod ve barkod numarası aracılığıyla doğrulanabilecektir. Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini daha güvenilir ve şeffaf hale getiren bu gelişme ile Türkiye'nin yetenek yönetimi alanına öncülük eden bir konuma gelmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kamu çalışanlarının eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi başlıyor - Son Dakika

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