Kapadokya'da Kayak Deneyimi - Son Dakika
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Kapadokya'da Kayak Deneyimi

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Kapadokya'da kar fırtınası sonrası kayak yapan Mustafa Özler, herkesi bölgeye davet etti.

10.02.2025 15:05
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Peribacaları arasında kayak böyle görüntülendi

Kapadokya'yı kayak yaparak gezdi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi karla kaplanırken, Mustafa Özler peribacaları arasında kayak yaptı. "Denedik ve başardık" diyen Özler, herkesi Kapadokya'ya davet etti.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesine yer alan Kapadokya; günlerdir etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Karla kaplı peribacaları da ziyaretçilerine görsel şölen sunarken; Mustafa Özler ise peribacaları arasında kayak yaptı. Belirledikleri noktada kayak yaptığını ve başarılı olduğunu kaydeden Özler; "5 yıldır snowboard ile ilgileniyorum. Sürekli Erciyes'te kayak yapıyoruz. İşyerimiz zaten peribacalarının arasında, sürekli peribacalarının arasındayız. Dedik ki; bir de peribacalarının arasında deneyelim. Birkaç nokta belirledik. Gerekli önlemleri alıp, ekipmanlarımızı giydikten sonra Kızılçukur'da denedik ve başardık. Vadiler sıkıntılı olduğu için kesinlikle önlemlerin alınması gerekiyor. Herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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