Kapadokya'da Uçak Teknolojisi Fırsatı - Son Dakika
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Kapadokya'da Uçak Teknolojisi Fırsatı

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Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü, mezunlarına yüksek maaşlarla iş bulma imkanı sunuyor.

03.01.2025 16:15
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Bu bölümü okuyanlar işsiz kalmıyor

NEVŞEHİR - Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünü okuyan öğrenciler, aldıkları eğitimle mezun olduklarında yüksek maaşlarla işe girebilme şansı elde ediyor.

Kapadokya MYO Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programı; muhakeme gücü yüksek, el becerileri iyi, İngilizce bilgisi yeterli seviyede, uçak bakımını ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde emniyet standartlarına uyarak gerçekleştirebilecek, sektörün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştiriyor. Uçak Teknolojisi Bölümü'nde eğitim boyunca öğrencilere mesleki-teknik İngilizce başta olmak üzere temel elektrik, uçak bakım uygulamaları, aerodinamik, uçak yapıları ve sistemleri uygulamaları, pistonlu motorlar ve uygulamaları, elektronik göstergeler ve sistemleri, gaz türbinli motorlar ve uygulamaları, uçak göstergeleri ve pervane konularında eğitim veriliyor. Uygulama eğitimleri üniversitenin yapısal, motor, kompozit, komponent, aviyonik atölyelerinde ve işbirliği yapılan hava aracı bakım kuruluşlarının gerçek bakım ortamlarında veriliyor.

"Revaçta bir bölüm"

Uçak Teknolojileri Program Başkanı Yusuf Saygan Taşçı; "Kapadokya Üniversitesi bünyesinde uçuk teknolojisi, uçak gövde bakım, havacılık elektrik ve elektroniği gibi uçak bakım teknisyenliği yetiştirilen bölümlerde uçak ve uçak sistemleri ile alakalı pratik eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz üniversite sınavı ile yerleşebiliyorlar. Sınavda Türkiye ortalamasının üzerinde bir puanla alım yapıyoruz. Bu bölüm şu an revaçta olan bir bölüm. Öğrencilerimiz mezun olduklarında yüksek maaşlar ile çok rahat iş bulabiliyorlar" dedi.

"Havacılık sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor"

Doktor Öğretim Üyesi Tamer Çalışkan da, öğrencilerin gerecek bir uçak üzerinde eğitim aldıklarını söyleyerek; "Öğrencilerimiz uçak üzerinde çeşitli kompetanların söküm ve takım işini öğreniyorlar. Aynı zamanda uçak motorundaki tüm parçaları öğrenmiş oluyorlar. Uygulamaları eğitimlerimizde uçak yapı ve sistemleri eğitimlerinin yanı sıra, bakım eğitimleri, pervane eğitimleri gibi eğitimler veriyoruz. Günümüzde havacılık sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Sektör genişledikçe iş olanağı da genişliyor. Bu nedenle öğrenciler ilk tercihlerinde bu tür okulları seçiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum"

Havacılık Lisesinden mezun olduktan sonra Kapadokya MYO Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programına giren Yiğit Öğülmüş de, çocukluk hayalinin uçak ile ilgili bir bölümde çalışmak olduğunu belirterek; "Bu bölüme sıfır tecrübe ile gelseniz bile her şeyi öğreneceğiniz bir bölüm. THY'de uçak teknisyeni olarak çalışmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da Uçak Teknolojisi Fırsatı - Son Dakika

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