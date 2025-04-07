Karabük'teki Kazada Hayatını Kaybeden Anne Diyarbakır'da Defnedildi - Son Dakika
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Karabük'teki Kazada Hayatını Kaybeden Anne Diyarbakır'da Defnedildi

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Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden Feride Uluışık, Diyarbakır'da çocuklarının yanına defnedildi.

07.04.2025 11:24
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Karabük'teki kazada hayatını kaybeden anne Uluışık'ta Diyarbakır'da çocuklarının yanına defnedildi

DİYARBAKIR - Karabük'te 3 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden hayatını kaybeden 5'inci kişide memleketi Diyarbakır'da defnedildi.

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, 3 Nisan'da Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Aynı aileden hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 5 Nisan'da Diyarbakır'a getirildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti.

Ağır yaralanan Feride Uluışıkise, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Anne Uluışık'ıncenazesi, yakınları tarafından alınarak bugün eşi ve çocuklarının yanında defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Karabük'teki Kazada Hayatını Kaybeden Anne Diyarbakır'da Defnedildi - Son Dakika

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