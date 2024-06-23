Karadeniz'de fırtına nedeniyle deniz yasaklandı, balıkçılar oltalarıyla avlandı

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Karadeniz dalgalandı, sahiller balıkçılara kaldı

-Denize giremediler ama balık tuttular

DÜZCE - Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahillerinde Karadeniz'deki fırtına nedeniyle deniz girmek yasaklandı. Dalgalı Karadeniz'in keyfini ise olta balıkçıları çıkarttı.

Karadeniz hafta sonunu dalgalarla geçirdi. Akçakoca Kaymakamlığı da Karadeniz'de ki fırtına nedeniyle deniz girmeyi yasakladı. Deniz dalgalı olup denize girmekte yasaklanınca Karadeniz'in keyfini olta balıkçıları çıkarttı. Oltalarıyla kumsala inen balık meraklıları, oltalarını dalgalı denize atarak balık tutmaya çalıştı.

Dalgalı denizde oltasıyla balık tutmaya çalışan bir vatandaş ise "Dalga olduğu için denize giremedik. Balığı deneyelim dedik. Maşallah güzel balık aldık, tutmaya devam ediyoruz" dedi.