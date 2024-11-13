Karaman'da Gerçekçi Yerel Saha Tatbikatı Düzenlendi

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Karaman'da düzenlenen yerel saha tatbikatı gerçeğini aratmadı

KARAMAN - Karaman'da 3 ayrı vaka üzerine 217 personel ve 56 aracın katılımıyla yapılan yerel saha tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın da izlediği tatbikatta deprem senaryosunda rol alan köy halkının feryatları gerçeğini aratmadı. Karaman Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü tarafından yerel saha tatbikatı yapıldı. Merkeze bağlı Dereköy köy ilkokulu bahçesinde gerçekleşen tatbikatlar 3 ayrı vaka üzerine gerçekleşti. Tatbikatlarda AFAD, UMKE, Jandarma, Kızılay, İl Özel İdaresi, İtfaiye Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Cenaze Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan toplam 217 personel ve 56 araç görev aldı. Eski Dereköy İlkokulu bahçesinde düzenlenen tatbikatlarda köy halkı da rol aldı. Senaryo gereği Dereköy merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremde evler yıkılarak yerle bir oldu. Yıkılan bir evin yanına çocuklarıyla birlikte gelen kadın ve erkekler ağlayarak yakınları için gözyaşı döktü. Tatbikat sırasında rol alan köy halkı ilgiyle izlendi. Ekipler yıkılan evin enkazından bir kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 1 kişinin de cesedini çıkardı. Deprem sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, kimyasal maddeden etkilenen bir kişi de özel kıyafetler giyen görevlilerce kurtarıldı. Başarıyla tamamlanan tatbikatın sonunda Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tatbikatta görev alan personelle birlikte fotoğraf çekindi.