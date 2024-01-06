 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin bugün açılışı yapılacak. Heykeller, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin ve ekibi tarafından yapıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak.

Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak
06.01.2024 - 23:10,
Abone Ol

Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak

KARS - Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin bugün açılışı yapılacak.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktan 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan şehit askerlerin heykellerinin yapımında 9 kişi görev aldı.

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin ve ekibi tarafından yapılan heykeller, bugün saat 15.00'da etkinliklere katılması beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından açılışı yapılacak.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Kasapoğlu, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak - Son Dakika


23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti

Son Dakika
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 00:11:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement