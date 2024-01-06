Kardan heykellerin açılışı bugün yapılacak

KARS - Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin bugün açılışı yapılacak.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktan 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan şehit askerlerin heykellerinin yapımında 9 kişi görev aldı.

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin ve ekibi tarafından yapılan heykeller, bugün saat 15.00'da etkinliklere katılması beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından açılışı yapılacak.