Kars'ta Boz Ayı Dronla Görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ta Boz Ayı Dronla Görüntülendi

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07.06.2025 09:56
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Kars\'ta Boz Ayı Dronla Görüntülendi
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Kars'ta vatandaşlar ormanda boz ayı ile karşılaştı, dronla kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kars'ta boz ayı böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta boz ayı be kez dron ile kaydedildi. Salına salına gezen ayı anbean kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, ormanlık alanda boz ayı ile karşılaştı. Hiçbir şeye aldırış etmeden dolaşan ayı, dron ile kaydedildi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde dere kenarında salına salına gezen ayı, bir müddet sonra dronu fark etmesi ve daha sonra ormanlık alana doğru hızla koşması yer alıyor.

Boz ayılarıyla sık sık gündeme gelen Sarıkamış'ta vatandaşlar artık bu duruma alışmış görünüyor. İlçe merkezine kadar gelen boz ayılar ise vatandaşlara alışmış görünüyor. Bazı vatandaşlar ise Sarıkamış'ta görülen boz ayıları 'sıradan bir gün' diyerek sosyal medyalarından paylaşıyor.

Kaynak: İHA

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