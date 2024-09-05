Kars'ta Çiftçilerin Sıcak Hava Altındaki Ot Toplama Mesaisi - Son Dakika
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Kars'ta Çiftçilerin Sıcak Hava Altındaki Ot Toplama Mesaisi

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Kars'ta çiftçiler, sıcak havaya aldırış etmeden kış hazırlıkları için otları toplamaya başladılar. 28 derece sıcaklıkta, arpa, yulaf ve buğdaylarını toplayarak hayvanlarına yiyecek hazırlayan çiftçiler, bu yıl mahsulün az olduğunu belirtiyor. Geçen yıla göre verim kaybı yaşandığını ifade eden bazı çiftçiler, yoğun çalışmalara sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar devam ediyor.

05.09.2024 12:06
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Kars'ta çiftçilerin sıcak havada ot toplama mesaisi

KARS - Kars'ta kış hazırlıkları için kolları sıvayan çiftçiler, kavurucu sıcağa aldırış etmeden otları toplamaya başladı. Sıcak havaya aldırış etmeden biçtikleri otlarını toplarken, arpa, yulaf ve buğdaylarını ise saman yaparak, hayvanlarının kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Hava sıcaklığını 28 derece olduğu Kars'ta kavurucu sıcağa aldırış etmeden ellerindeki dirgenler ile bir taraftan da biçtikleri otları traktör römorkuna yüklüyor.

Bu yıl geçen yıla oranla mahsulün az olduğunu ifade eden çiftçi Ahmet Mengüloğlu, "Şuan da yulaf biçtik yulafı çekiyoruz. Bu sene verim alamadık pek fazla geçen seneye göre, don ve yağmurlardan dolayı biraz zayiat oldu. Fazla verim alamadık" dedi.

Mahsullerin normal olduğunu belirten çiftçi Haşim Bakar, "Bu sene mahsuller normal, geçen sene yıl daha iyiydi mahsul, tarlayı biçtik şimdi saman yapıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan çiftçiler sabahın erken saatlerinde başlattıkları ot ve mahsul toplama mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Kars'ta etkili olan ve 28 dereceyi bulan hava sıcaklığında güneş altında çalışan çiftçiler, aşırı sıcaklardan dolayı dinlenerek çalışıyor. Çiftçilerden bir kısmı otları dirgenler ile traktöre taşırken, traktör römorkunda bulunan çitçiler ise otları yerleştiriyor.

Traktörle arpalar patosa vurularak saman yapılırken, bazı çiftçiler ise tarlalarını biçerdöverle biçiyor. Çiftçilerin akşama kadar biçin mesaisine devam ediyor. Mahsullerini bir evvel toplamak isteyen çitçiler zaman zaman da gece yarısına kadar çalışıyor.

Kars\'ta Çiftçilerin Sıcak Hava Altındaki Ot Toplama Mesaisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kars'ta Çiftçilerin Sıcak Hava Altındaki Ot Toplama Mesaisi - Son Dakika

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