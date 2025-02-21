Kars'ta Kar Şenliği: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkardı

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Kars'ta çocuklar kar şenliğinde gönüllerince eğlendi

KARS - Kars Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla Kar Şenliği düzenledi. Kars Bedesten Bölgesi'nde karla kaplı alanda gerçekleştirilen etkinlik, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Kar şenliğinde çocuklar kızak kaydı, kardan adam yaptı ve kar topu oynayarak doyasıya eğlendi. Aileler, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirdikleri için belediyeye teşekkür ederken, çocuklar kar üstünde oyun oynamanın keyfini doyasıya çıkardı.

Kars Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Kar Şenliği okulların tatil edildiği kentte çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik daha sonra sona erdi.