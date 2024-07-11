Kars'ta şiddetli yağmur sonucu caddeler göle döndü

Genel

Kars'ta caddeler göle döndü

İş yerleri ve evlerin bodrumuna su doldu

KARS - Kars'ta 15 dakika süren şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, iş yerleri ve evlerin bodrumlarına su doldu.

Kars'ta yağmurlu hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar ile birlikte yağan sağanak yağmur kısa sürede kanalizasyon şebekesini çökerterek, cadde ve sokakları sular altında bırakıyor.

Şiddetli yağmurdan kanalizasyon şebekesi çökerken vatandaşlar ise caddeyi karşıdan karşıya geçerken ıslanmaktan kurtulamıyor. Kendilerince çözüm üreten vatandaşlar caddeye koydukları kasa vasıtasıyla karşıya geçerken, bazı vatandaşlar ise ayaklarına geçirdikleri poşetlerle sudan geçiyor.

Yağmur en çok ekili alanları etkiliyor. Son bir haftadır aralıklarla yağan şiddetli yağmur ekili arazilere zarar verdi. Bazı köylerde ise dereler taştı. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.