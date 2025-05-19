Kartal'da 19 Mayıs coşkusu: Gençler sporla buluştu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Şöleni" gençleri sporla buluşturdu. 3x3 basketbol, ayak tenisi ve voleybol müsabakalarının yapıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Karlıktepe Spor Parkı'nda spor şöleni düzenledi. Etkinlikte gençler; 3x3 basketbol, ayak tenisi ve voleybol branşlarında kıyasıya mücadele etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğe katılarak gençlere destek verdi. Başkan Yüksel, gençleri ve çocukları selamlayarak yanlarında olduklarını ifade etti. "Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla düzenlenen şölen renkli görüntülere sahne oldu. Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu.