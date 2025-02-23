Kastamonu'da 180 Santimetreyi Aşan Kar, Araçları Gömülde Bıraktı - Son Dakika
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Kastamonu'da 180 Santimetreyi Aşan Kar, Araçları Gömülde Bıraktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar 180 santimetre yüksekliğindeki karın altında kaldı. Vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını küreklerle kurtarmaya çalışıyor. İl Özel İdaresi ve diğer ekipler yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

23.02.2025 14:14
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180 santimetrelik karın altında kalan araçlarını güçlükle çıkarttılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 10 gündür etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, 180 santimetre yüksekliği aşan karın altında kalan araçlarını ellerine aldıkları küreklerle çıkartmaya çalıştı.

Kastamonu'da son 10 gündür etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hayatı durdurdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde yaşamı olumsuz etkilerken, il merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesildi.

Meteoroloji Müdürlüğünün 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da kar 10 gündür kesintisiz yağıyor. Kentin özellikle sahil bölgesindeki ilçelerinde kar kalınlığı 180 santimetreyi aştı. Bin 250 rakıma sahip Yaralıgöz ve Isırganlık mevkiinde kar altında kaybolan araçlarını çıkartmaya çalışan vatandaşlar büyük çaba harcadı. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açmaya çalıştı, hem de karın altında kaybolan araçlarını kurtarmaya çalıştı. Bazı araçlar is bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle arızalandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, karayolları ve belediye ekipleri ise gece gündüz kar mesaisini sürdürüyor.

"Araçlarımız karın altında"

Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün muhtarı Mehmet Topçu, "Köyümüz, 11 haneden oluşmaktadır. Köyümüzde şu anda 7 hanede oturuyorlar. Şu anda Isırganlık mevkiinde yaklaşık 1,5 metreden fazla kar var. Köyümüz kış mevsimine hazırlıklıdır. Allah'a şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Köylerimizin yolları da açılıyor Bizler de araçlarımızı bu sayede çıkartmaya çalışıyoruz. Hayat bu şekilde devam ediyor. 1 haftadır kar sürekli yağıyor" dedi.

"Araçlarımız, karın altında kaldı, bizlerde araçlarımızı çıkartmaya çalışıyoruz"

Isırganlık geçidinde ikamet eden Özgür Işık ise, "130 santimetreden fazla şu anda kar var. Isırganlık mevkiinde araçlarımız, karın altında kaldı. Bizler de araçlarımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Aracımı buldum, zor bela çalıştırdım. Burada kış şartları zor. Tırlar yolda kaldı, yollar şu anda tehlikeli, karla kaplandı. Zorda kalmadıkça kimse yola çıkmasın" diye konuştu.

"Her yıl bu şekilde kar yağıyor"

Aracını karın altından güçlükle çıkarttığını belirten Kemal Özdemir de, "Aracımı kardan çıkarttım. Hortum patlamış, antifriz döküldü. Çalıştıramadık, tekrar kenara çektik. Şu anda 1,5 metreden fazla kar var. Hayat burada çok güzel gidiyor. 73 yaşındayım, her yıl bu şekilde buraya kar yağıyor. Şu anda da halen kar yağıyor. 2-3 gün daha böyle yağar belki, ondan sonra hava diner diye düşünüyoruz. Cemre düştükten sonra da hava güzelleşir inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kastamonu'da 180 Santimetreyi Aşan Kar, Araçları Gömülde Bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 180 Santimetreyi Aşan Kar, Araçları Gömülde Bıraktı - Son Dakika
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