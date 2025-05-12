Kayseri'de Ani Sağanak Yağış

Sağanak bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

KAYSERİ - Kayseri'de aniden bastıran sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için ne yapacağını şaşırdı.

Kayseri'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent merkezinde de ani sağanağa yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için kendilerini korurken, bazı vatandaşlar da koşarak araçlarına binmeye çalıştı. Sağanak yağış kısa süre içerisinde etkisini yitirdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

yağışlarla birlikte dolu hadisesi beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.