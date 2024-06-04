Kayseri'de 'fahiş fiyat' ve 'barkod' denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 'fahiş fiyat' ve 'barkod' denetimi yapıldı

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü, zincir marketlere yönelik 'fahiş fiyat' ve 'barkod' denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin fiyatları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelenirken, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

04.06.2024 15:34
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Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zincir marketlere 'fahiş fiyat' ve 'barkod' denetimi yapıldı. Kayseri Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan; "Marketlerde ve manavlarda fahiş fiyat denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zincir marketlere yönelik fahiş fiyat ve barkod denetimi yapıldı. Görevliler tarafından ürünlerin fiyatları tek tek incelendi. Vatandaşlar tarafından en çok tüketilen temel ürünlerin reyondaki fiyatları ile kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek kontrol edildi. Denetimle ilgili konuşan Kayseri Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan; "Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığımız ile 'Ticaret'in Yüzyılı' hedeflerine uygun olarak özellikle Kurban Bayramı öncesinde marketlerde ve manavlarda fahiş fiyat denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Marketlerde baktığımız hususlar, tüketicilerin kanmamaları için kasa ve reyon fiyat farkı, fiyat etiketlerinin uygun olup, olmadığı ile ilgili özellikle zincir marketlerimizde denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Kurban Bayramı öncesinde özellikle bütün esnafımıza, vatandaşlarımıza bu konuda hassas olmalarını eğer gördükleri bir aykırılık olursa bizlere bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Kayseri'mizde bu konuda çok büyük bir sıkıntı yok. Esnafımız sağ olsunlar bu uyarılara riayet ediyorlar. Kendilerine gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı da tebrik ediyorum. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız bu konuyla alakalı personel alımı da gerçekleştirdi. Biz bu denetim personellerimizi her gün sahada bulunduruyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de 'fahiş fiyat' ve 'barkod' denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 'fahiş fiyat' ve 'barkod' denetimi yapıldı - Son Dakika
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