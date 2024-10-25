Kedinin Fareyle Eğlenceli Oyunu

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Kedi, fare ile böyle oynadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yakaladığı fareyle oyun oynayan kedinin o anları gülümsetti.

Gümüşhane kent merkezinde avladığı fare ile oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtulmaya çalışan fareyi tekrar yakalayarak oynamaya devam eden kedinin o anları izleyenleri gülümsetti. Doğaları gereği birbirlerine düşman olan iki hayvanın oyunu çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, bir süre sonra oynamaktan sıkılan kedi fareyi yakalayarak bölgeden uzaklaştı.

(UA-RE-ÖS-Y)