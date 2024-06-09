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Kimliğini unutan ve sınava geç kalan adayların imdadına polis ekipleri yetişti

HATAY - Hatay'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye geçen kalan ve kimliğini kaybeden adayların yardımına polis ekipleri koştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde adaylar, 10.00'da sınav merkezlerinde oldular. AYT, saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan adaylar, sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sınava kimliğini evde unutan, giriş belgesini kaybeden ve sınava geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Adaylar, saat 10.00'ı görmeden polis ekipleri tarafından sınav merkezinde yetiştirildiler.