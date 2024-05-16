Kınalı kuzular için asker eğlencesi - Son Dakika
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Kınalı kuzular için asker eğlencesi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, zihinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle askere gidemeyen bireyler için 'Askerlik Kına Eğlencesi' düzenledi. 49 kişi temsili askerlik uygulamasından yararlanarak askere uğurlandı.

16.05.2024 21:21
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Kınalı kuzular için asker eğlencesi

Temsili askerlik kınası duygu dolu anlara sahne oldu

BURSA - Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini zihinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle yerine getiremeyen bireyler için geleneksel temsili 'Askerlik Kına Eğlencesi' düzenledi. Dev Türk bayrağı eşliğinde salona gelen asker adayları, hem üniforma giymenin heyecanını yaşadı hem de ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan 1 günlük temsili askerlik uygulamasından yararlanan 49 kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki geceye; Bursa Merkez Komutanı Albay Memduh Yanmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Engelliler Meclisi Genel Sekreteri Ayhan Zembilci, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Engelliler Komisyonu üyesi Sinan Nergiz, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Dev Türk bayrağı açarak salona giren asker adayları, bando marşlarıyla yürüyüş yaptı. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı. Asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren aileler, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Gecenin sonunda düzenlenen kına eğlencesinde ise asker adayları, hem üniforma giymenin heyecanını yaşadı hem de doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları omuzlarına takan engelli gençler, aileleriyle unutamayacakları bir akşam yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, geceyi düzenleyen Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne teşekkür etti. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'i yaşatmak için her bir kahraman Mehmetçiğin kıymetli olduğunu söyleyen Mehmet Yıldız, "Bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşlarımızın Mehmetçiklere ne kadar saygı duyduğunu biliyoruz. Temsilen bir gün dahi olsa asker ocağından karavana sallayacaklarını bilmek hepimize onur ve gurur veriyor" dedi.

Askerlik hizmetlerini yerine getirecek evlatların gözlerindeki parıltıyı ve heyecanı gördüklerini belirten Bursa Merkez Komutanı Albay Memduh Yanmaz, "Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına temsili askerlik hizmetlerini yerine getirmek için gelen arkadaşlarımız, asker elbiselerini giymiş kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Gençlerimizin kendilerine vatan savunmalarında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Engelliler Meclisi Genel Sekreteri Ayhan Zembilci ise yaklaşık 20 yıldır yapılan bir günlük temsili askerlik programına destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kınalı kuzular için asker eğlencesi - Son Dakika

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