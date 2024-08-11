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Kırgızistan'daki tırmanışı sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özdemir defnedildi

ANKARA - Kırgızistan'da Lenin Dağı'na tırmanırken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdullah Özdemir, bugün Kızılcahamam'da defnedildi.

İstanbul'da bilgisayar öğretmenliği yapan ve Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü yönetim kurulu üyesi ile dağcılık sorumlusu Abdullah Özdemir, Kırgızistan'daki Lenin Dağı tırmanışı sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özdemir'in cenazesi, bugün öğlen namazının ardından Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kızılcahamam Kemal Paşa Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Kızılcahamam ilçe kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile dağcılık sporu üyeleri öğretmen arkadaşları ailesi ve vatandaşlarkatıldı.