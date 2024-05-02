Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları

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Kırklareli'nde 1 Mayıs kutlamaları

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Lüleburgaz ilçesinde meydanda toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Kongre Meydanına yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Daha sonra sendika temsilcileri konuşma yaptı.