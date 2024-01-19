 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı

Kırklareli'nde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 55 bin 120 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Birol Ekici ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'ın katıldığı karne töreninde öğrencilere karneleri dağıtıldı. Vali Ekici, Kırklareli'nin eğitimde üst sıralarda olduğunu belirterek öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kırklareli\'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı
19.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 23:03
Abone Ol

Kırklareli'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 55 bin 120 öğrenci karne aldı.

Kırklareli'nde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 55 bin 120 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Ekici ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle tek tek fotoğraf çekilen Ekici iyi tatiller diledi.

Bu gün 11 Eylül 2023 tarihinde başlamış olan ilk dönemin bittiğini söyleyen Ekici, Kırklareli'nde ki öğrencilerin karnelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Ekici, il genelinde 55 bin 120 öğrencinin karne aldığını ifade ederek verimli ve başarılı bir eğitim öğretim geçirdiklerini anlattı.

Kırklareli'nin eğitimde şehirlerarasında üst sıralarda olduğunu belirten Ekici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hüseyin Kalkan, Birol Ekici, Kırklareli, Tören, Valilik, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kırklareli'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement