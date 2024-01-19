Kırklareli'nde 55 bin 120 öğrenci karne aldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 55 bin 120 öğrenci karne aldı.

Kırklareli'nde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 55 bin 120 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Ekici ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle tek tek fotoğraf çekilen Ekici iyi tatiller diledi.

Bu gün 11 Eylül 2023 tarihinde başlamış olan ilk dönemin bittiğini söyleyen Ekici, Kırklareli'nde ki öğrencilerin karnelerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Ekici, il genelinde 55 bin 120 öğrencinin karne aldığını ifade ederek verimli ve başarılı bir eğitim öğretim geçirdiklerini anlattı.

Kırklareli'nin eğitimde şehirlerarasında üst sıralarda olduğunu belirten Ekici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.