Kış Aylarında Direnci Arttıran Çay - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kış Aylarında Direnci Arttıran Çay

Geniş Video İzle

Uzmanlar, kış çayı ile vücut direncinin artırılmasını ve boğaz enfeksiyonlarının giderilmesini öneriyor.

28.12.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış aylarında vücut direncini artırmak için kış çayı önerisi

KONYA - Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar vücut direncini artırmak için bitki çayı önerisinde bulunurken, bitki çaylarının karışımlarının doğru hazırlanması ve tüketimi önem arz ediyor.

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonların arttığı görülüyor. Bitkisel yöntemlerle vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Kış çayı içerisinde kök zencefil, zerdeçal, tarçın, havlıcan, bununla birlikte narçiçeği ve kuşburnu yer almaktadır. Kış çayı, özellikle zencefil boğaz ağrısında ve metabolizmayı güçlendirmesinde, savunmanın yükselmesinde çok büyük öneme sahip. Boğazında gıcıklanma olanlar, boğaz ağrısı yaşayanlar, bademcik enfeksiyonu yaşayanlar genelde zencefili kış aylarında daha fazla tüketiyorlar. Özellikle antibiyotik tedavisinden önce kesinlikle kış çayı öneriyorum. Çünkü kış çayının boğazı hafifletmede, boğaz ağrısını gidermede, bademcik enfeksiyonunda çok büyük öneme sahip olduğu biliniyor artık. Şu an bize gelen müşterilerimiz kış ayı sebebiyle daha çok kış çayı tercih ediyor. Kış çayı tercih ederken de içerisinde mutlaka zencefil, zerdeçal, tarçın, narçiçeği bununla birlikte havlıcan tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Boğaz enfeksiyonlarında ve yutaktaki enfeksiyona iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.

"Kış çayının şeker değil bal ile tatlandırılmasını öneriyoruz"

Meyve kabuklarının çöpe atılması yerine bitki çaylarında karışım olarak kullanılabileceğine değinen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Çebiç, "Tükettiğimiz meyvelerin kabuklarını çöpe atmak yerine zencefil, zerdeçal, tarçınla birlikte güzel bir bitki çayı yapmalarını öneriyoruz. Hem çocukların gelişiminde hem çocukların hastalanmamasında hem de yetişkinlerin metabolizmasının güçlenmesinde ve boğaz enfeksiyonlarında müthiş derecede işe yaramaktadır. Kış çayını 7 yaş ve yukarı gruplar içebilir. Bununla birlikte şeker hastaları tarçından ve kuşburnundan yararlanabilir. İnsülin direnci düşük olanlar gene aynı şekilde narçiçeği, kuşburnu, tarçından yararlanabilirler. Bununla birlikte kış çayını şeker ile değil, balla tatlandırılmasını öneriyoruz. Şeker bitkinin özünü kaybetmesine neden olduğu için şekeri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Acı içemeyenler için doğal bir balla tatlandırabilirler, ılık bir şekilde tüketebilirler. Kış çayının kesinlikle kaynatılarak değil, demleme usulüyle demlenip bu şekilde tüketilmesini özellikle vurguluyorum. Kaynatılan kış çayının özelliği kaçtığı için vücuda hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kış çayı yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken konulardan biri de kaynatmamaları gerekiyor. Yani fokur fokur kaynatılan kış çayının vücuda hiçbir faydası olmaz. Kaynamış suyun içerisine kış çayımız atılarak 10 dakika demlenir, hastalıklara karşı savunmayı güçlendirir" şeklinde konuştu.

Çebiç, "Kış çayı yaparken malzemelerin genelde birinci kaliteden olmasına özellikle önem veriyoruz. Bununla birlikte meyve kurusunu mutlaka içerisine giriyoruz. Yazın kurutulan kurularımız da kış çayımızın içerisinde yer alıyor. Tarçın, zencefil, zerdeçal bununla birlikte meyve kurusu ve hibiskus benim kış çayımda vazgeçilmezim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Soğuk Algınlığı, Hava Durumu, Sağlık, Genel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Genel Kış Aylarında Direnci Arttıran Çay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kış Aylarında Direnci Arttıran Çay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.