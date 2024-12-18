Kış Uykusuna Yatmamış Ayılar Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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Kış Uykusuna Yatmamış Ayılar Oynarken Görüntülendi

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Bolu'da kış uykusuna yatmayan 3 ayı, karlı havada sevimli anlar yaşadı ve kameralara yansıdı.

18.12.2024 19:51
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Kış uykusuna yatmayan 3 ayının sevimli anları kamerada

BOLU - Bolu'da kış uykusuna yatmayan 3 ayının karlı havada sevimli anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü mevkiinde, gece yarısı aracıyla seyir halinde olan Sinan Ceylan, yol üzerinde ayılarla karşılaştı. Karla kaplı yolda 3 ayının oyun oynadığını gören Ceylan, ayıların sevimli anlarını telefonuyla kayda aldı. Kış uykusuna yatmayan ayılar karlı yolda bir süre oynadıktan daha sonra ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.

Kış Uykusuna Yatmamış Ayılar Oynarken Görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kış Uykusuna Yatmamış Ayılar Oynarken Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kış Uykusuna Yatmamış Ayılar Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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