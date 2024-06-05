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Kışın bol yağış alan Hatay'da bereketli buğday hasadı

HATAY - Kış aylarının yağışlı geçtiği Hatay'ın Hassa ilçesinde dekar başına hasat edilen 500 kilogramlık buğday üreticinin yüzünü güldürdü.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da buğday hasadı devam ediyor. Kış ayının yağışlı geçmesiyle yeteri kadar olgunluğa uluşan buğday tarlalarında biçer döverler hasat mesaisine devam ediyor. Bereketli Amik Ovası'nın bulunduğu Hassa ilçesinde buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. Dekar başına elde edilen 500 kilogramlık ürün, zurnayla karşılandı. Hassa'da ki buğday hasadına ilçe Kaymakamı Osman Acar ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Şıhlar ve ziraat mühendisleri de katıldı.

Hassa Kaymakamı Osman Acar, 35 bin dekar alanda hububat üretimi gerçekleştiğini belirterek "Hassamızın ne kadar mühim topraklara sahip olduğunu bir defa daha görmüş olduk. Üzüm ve pamuğun yanı sıra buğday hasadında da ciddi bir yükseliş trendi söz konusu. Hassamızda 140 bin dekar alanın 35 bin dekarında hububat yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bir dekarda 500 kilogramlık verim söz konusudur. Bu sene de depremin ardından buğday tarımı yükselişe geçmiştir. 175 bin ton buğday hasadı beklemekteyiz" dedi.

Hasadın başladığını dile getiren Ömer Dedeoğlu, "2009 yılından bu yana biçerdövercilik yapıyoruz. Hassa ilçemizde ekin hasadı başladı. Saman, buğday ve biçer işi hepsi birlikte hal oluyor" dedi.