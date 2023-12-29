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Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu, yemek dağıtıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu, yemek dağıtıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda şehitler için mevlit okunarak dualar edildi ve yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Şehitler için hayır yemeği dağıtımında bulunan dernek temsilcisi, güvenilir yardım kuruluşlarına destek çağrısında bulundu.

Kocaeli\'de şehitler için mevlit okutuldu, yemek dağıtıldı
29.12.2023 - 22:32,
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Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu, yemek dağıtıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için dualar edilerek 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda ilk önce şehirler için mevlit okunarak dualar edildi. Daha sonra mobil aşevinde yapılan yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şehitler için hayır yemeği dağıttıklarını söyleyen Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, "12 şehidimiz var. Şehitlerimiz adına hem hatimler okuttuk, hem de onların ruhların etli pilav dağıtıyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. "Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak nerede ihtiyaç varsa orada oluyoruz. Sabah İdlib'ten geldik, orada da çalışmalarımız var. Rabbim bir daha bu acıyı bizlere yaşatmasın. 15 Temmuz Darbesi yaşandı ve insanların güvenleri sarsıldı. Özellikle STK'lara, yardım kuruluşlarına güven azaldı. İnsanlara tavsiyemiz yapacağınız yardımı mutlaka güvenilir yerlere yapın" dedi.

Kaynak: İHA
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