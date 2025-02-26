Konya Büyükşehir'den Ramazan'a Özel Işıklandırma - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den Ramazan'a Özel Işıklandırma

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını kutlamak amacıyla şehir merkezindeki Türbe Önü Çarşıları, Tarihi Bedesten ve Mevlana Caddesi'ni özel ışıklandırmalarla süslüyor. Enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle hayata geçirilen bu uygulama, Ramazan'ın barış ve hoşgörü mesajlarını vurguluyor.

26.02.2025 09:46  Güncelleme: 09:51
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Konya Büyükşehir, şehir merkezini Ramazan'a özel aydınlatmalarla süslüyor

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türbe Önü Çarşıları, Tarihi Bedesten ve Mevlana Caddesi, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına özel ışıklandırmalarla süsleniyor. Ramazan ayının barış, hoşgörü ve paylaşma mesajlarını vurgulayan özel ışıklandırma, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle hayata geçiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların ve Konya'ya gelen misafirlerin Ramazan coşkusuna ortak olmak için çalışmalar yapıyor. Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtmak amacıyla Türbe Önü Çarşıları, Tarihi Bedesten ve Mevlana Caddesi'nde özel bir çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi bu bölgeleri ışıklandırmalı motiflerle donatıyor. Göz alıcı ışık tasarımları, özellikle akşam saatlerinde etkileyici bir atmosfer oluştururken ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ramazan ayının barış, hoşgörü ve paylaşma mesajlarını vurgulayan bu özel ışıklandırma motifleri, çevre dostu teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle donatılan süslemeler, hem estetik hem de sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Geçtiğimiz yıl da yapılan çalışma, Konyalılar kadar yerli ve yabancı misafirlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Konya Büyükşehir'den Ramazan'a Özel Işıklandırma - Son Dakika

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